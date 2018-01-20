Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'ın genç yıldızı o takıma imza attı

Beşiktaş'ın genç yeteneklerinden Orkan Çınar, sezon sonuna kadar Atiker Konyaspor'a kiralandı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 09:15
Beşiktaş'ın genç yıldızı o takıma imza attı

Beşiktaş, genç oyuncusu Orkan Çınar'ı Atiker Konyaspor'a kiraladı. Genç futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Konyaspor forması giyecek.

Atiker Konyaspor, Orkan transferini sosyal medya hesabından duyururken, ''Yeni Transferimiz Orkan Çınar'ın lisans işlemleri tamamlandı' paylaşımı yaparken imza töreninin Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.

Beşiktaş'ın sezon başında Gaziantepspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki Orkan, Süper Lig'de şans bulamamış Türkiye Kupası'nda 4, Şampiyonlar Ligi'nde 1 maçta forma giymişti.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 09:15
  1. Orkan Çınar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK sevici ülkeler ne kadar rahatsızsa bir o da o kadar rahatsız… ‘Afrin’e girmeyin!’
    1. PKK sevici ülkeler ne kadar rahatsızsa..
    2. Galatasaray başkanını seçiyor
    3. Körfez'e bir kalemde 10 milyarlık..
    4. Pazar tezgahından şarkıcılığa!
    5. Bursa'nın İznik ilçesinde huzur..
    6. Afrin operasyonu öncesi intihar..
    7. Canlı bomba sanıldı ama arkasından bir..
    8. Kahramanmaraş’ta çeyizleri yanan kıza..
    9. İnşaat ön planda olacak
    10. Beşiktaş'ın genç yıldızı o takıma imza..
    11. Canlı bomba sanıldı! Gerçek şaşırttı
    12. Fırsatlar için yeni dönem
    13. Yeni dönem başladı! Bakan açıkladı:..
    14. Elektrik sektöründe yeni bir uygulama..
    15. Hindistan'dan nükleer provokasyon
    16. Bir gecede dört kişi hayatını kaybetti!
    17. Ejderler'in komutanı Sümeyra Teğmen
    18. Ev alacaklar dikkat! Sevindiren..
    19. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi..
    20. Dortmund puanı zor kurtardı
    İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
    İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Fotoğraflar peş peşe geliyor… Gövde gösterisi!
    Fotoğraflar peş peşe geliyor… Gövde gösterisi!