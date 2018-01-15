Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'ın eski teknik direktöründen Beşiktaş'a transfer çalımı

Swansea, Gameiro için Atletico Madrid'in kapısını çaldı

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:26
Beşiktaş'ın eski teknik direktöründen Beşiktaş'a transfer çalımı

İsmi son dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kevin Gameiro için İngiliz basınından Swansea City iddiası geldi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Premier Lig'de düşme hattında bulunan ve eski Beşiktaş teknik direktörü Carlos Carvalhal'in çalıştırdığı Swansea City'nin, Atletico Madrid'in Fransız forveti Kevin Gameiro için kesenin ağzını açtığı ve golcü oyuncu için yaklaşık 25 milyon pound (130 milyon TL) gözden çıkardığı iddia edildi.

Gazete aynı zamanda Fenerbahçe'nin de ismini Gameiro için verirken, Fenerbahçe'nin Gameiro için daha iyi şartlarda bir sözleşme sunabileceğinin de altını çizdi.

Premier Lig'de kümede kalmak isteyen ancak şu an için zor durumda bulunan Swansea'da teknik direktör Carlos Carvalhal daha önce de enteresan ifadelerle transfer yapmak istediklerini belirtmiş, takımın takviyeye ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 14:26
  1. swensea city
  2. Carlos Carvalhal
  3. Beşiktaş
  4. Kevin Gameiro
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün yeni planı deşifre oldu!
    1. FETÖ'nün yeni planı deşifre oldu!
    2. Galatasaray milli yıldız ile anlaştı
    3. Tüm birlikler teyakkuz halinde!..
    4. Tehlikeli yıkım! Gören donup kaldı...
    5. Siyonistler gözaltına almıştı,..
    6. ABD hegemonyasına 'yuan' son veriyor!
    7. Mehmet Altan'ın tahliye talebi için..
    8. Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi
    9. TEM'den zincirleme trafik kazası, 10..
    10. Komşuda büyük kriz! Ulaşım tamamen durdu
    11. Ruhani zafer ilan etti
    12. Önce tekme attı sonra kırmızı kart..
    13. Barcelona'nın teknik direktörü Arda'yı..
    14. Arda Turan'ın imza törenindeki Çinli..
    15. Yerli üretim IGLA, atış testlerinde..
    16. Sosyal medyanın yeni fenomeni 'Judocu..
    17. Flaş gelişme! Fenerbahçe ilk..
    18. Rüşvet soruşturmasından sonra CHP'li..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat her an..
    20. Beşiktaş'ın eski teknik direktöründen..
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı