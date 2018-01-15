Beşiktaş'ın eski teknik direktöründen Beşiktaş'a transfer çalımı

İsmi son dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kevin Gameiro için İngiliz basınından Swansea City iddiası geldi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Premier Lig'de düşme hattında bulunan ve eski Beşiktaş teknik direktörü Carlos Carvalhal'in çalıştırdığı Swansea City'nin, Atletico Madrid'in Fransız forveti Kevin Gameiro için kesenin ağzını açtığı ve golcü oyuncu için yaklaşık 25 milyon pound (130 milyon TL) gözden çıkardığı iddia edildi.

Gazete aynı zamanda Fenerbahçe'nin de ismini Gameiro için verirken, Fenerbahçe'nin Gameiro için daha iyi şartlarda bir sözleşme sunabileceğinin de altını çizdi.

Premier Lig'de kümede kalmak isteyen ancak şu an için zor durumda bulunan Swansea'da teknik direktör Carlos Carvalhal daha önce de enteresan ifadelerle transfer yapmak istediklerini belirtmiş, takımın takviyeye ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak:Sporx