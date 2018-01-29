Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Van'da şampiyonluk peşinde

Futbola Avcılar Kulübünde başlayan, 1982-1983 sezonunda Beşiktaş'ın genç takımından A takıma yükselenFeyyaz Uçar, Ali Gültiken ve Metin Tekin ile siyah-beyazlı ekibin efsane üçlüsünü oluşturdu.

Beşiktaş'ta büyük başarılar elde eden Feyyaz Uçar, 16 sezonda çıktığı 320 lig maçında 170 gol atarak siyah-beyazlı ekibin tarihindeki en önemli golcüler arasında yer aldı.

Antrenörlüğü döneminde A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyonluk sevinci yaşayan Uçar, Van Büyükşehir Belediyespor'u da mutlu sona ulaştırmayı hedefliyor.

"Hedefi olan takımları tercih ediyorum"

Feyyaz Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefi olan takımları tercih ettiği için Van Büyükşehir Belediyespor'a geldiğini söyledi.

Uçar, Beşiktaş'ta futbol oynadığı dönemde sürekli şampiyonluğu hedefleyen bir ekip olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Antrenörlüğüm döneminde yine Lucescu'nun yardımcısı olarak Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyonluğum var. Teknik direktörlük görevimde Yeni Malatyaspor ile bir şampiyonluğum var. Hedefe oynayan takımları tercih ediyorum. Oldukları lig ya da bulundukları bölge beni hiç ilgilendirmiyor. Şampiyonluğa oynayan bir takım varsa oraya gitmeyi tercih ediyorum. Başka teklifler de vardı. Ancak burada bir şampiyonluk yaşayacağıma inandığım için geldim. Beşiktaş'ta futbol oynadığım dönemde Van'a kampa gelmiştim. O zamandan çok sıcak anılarımız vardı. Van halkı, sporseverleri bize müthiş ilgi göstermişti. Aklımda ve kalbimde her zaman o anılar vardı. Van yine aynı şekilde duruyor. Şehir genişlemiş ve büyümüş ama o sıcakkanlılık devamlı var."

"Play-off içinde yer almak istiyoruz"

Feyyaz Uçar, Van Büyükşehir Belediyespor'u bir üst lige çıkarmak istediklerini aktardı.

Grupta ilk yarıyı 12. sırada tamamlayan bir takımı devraldığını hatırlatan Uçar, puan olarak dezavantajlarının bulunduğunu, bu yüzden öncelikle play-off içinde yer almayı hedeflediklerini dile getirdi.