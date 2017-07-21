Beşiktaş'ın Costa hayali sona erdi

İtalyan teknik adam Antonio Conte, yaz kampında düzenlediği basın toplantısında takımdan ayrılacağı iddia edilen Diego Costa'nın ocak ayına kadar takımda kalacağını açıkladı.

Conte'nin bu açıklamaları Diego Costa, transfer yasağı cezası Ocak ayında sona erecek olan Atletico Madrid'e devre arasında imza atacak şeklinde yorumlandı.

Bilindiği üzere Diego Costa, Atletico Madrid'e bu yaz transfer olması halinde oynayamayacağı için 6 ay boyunca Beşiktaş'ta kiralık oynaması söz konusuydu. Ancak yapılan bu açıklama ile bu ihtimal ortadan kalkmış oldu.