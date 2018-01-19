Beşiktaş'ın Burak teklifini açıkladı!

Transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş için bir flaş iddia daha geldi. Cenk Tosun'u 22 milyon euro karşılığında Everton'a satan Beşiktaş'ın Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Trabzonspor'a Burak Yılmaz'ın transferi için flaş bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

İstanbul 1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, Beşiktaş'ın Burak Yılmaz transferi için Trabzonspor'a Mitroviç + 6 milyon euro teklif ettiğini ancak bu teklifin Burak Yılmaz tarafından reddedildiğini iddia etti.

Hatayoğlu, "Beşiktaş, Mitroviç ve 6 milyon Euro karşılığı BURAK YILMAZ'a teklif getirmiş, Burak YILMAZ reddederek TS yönetimi bu transferi onaylamamıştır. Bjk hocası Şenol Güneş talimatı ile Hokkabaz Fiko utanmadan TS sözleşmeli futbolcusunu ayartmaya çalışmıştır" iddiasında bulundu.

Burak Yılmaz da kısa bir süre önce düzenlediği basın toplantısında yurt dışından ve yurt içinden transfer teklifleri aldığını doğrulayan bir açıklama yapmıştı.