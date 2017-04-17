Beşiktaş'ın 3 yıldızlı formaları hazır

Vodafone Arena Kartal Yuvası Mağaza Sorumlusu Murat Karahan Beşiktaş'ın yeni sezonki formaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluk yolunda avantajlı olan siyah-beyazlı takım için 3 yıldızlı formaların hazır olduğunu belirten Karahan şunları söyledi:
"3 yıldızlı formalarla ilgili hazırlıklar yapılmıştır. Ligin bitmesine az bir süre kaldı. Şampiyonluğa olan inancımız tam. Kuşkumuz yok. Formalarımız hazır. Taraftarlarımızın bu konudaki desteğini bekliyoruz."
Yeni sezon formaları basına sızdı
Beşiktaş'ın gelecek sezon giyeceği iddia edilen formalar Avrupa medyasında ortaya çıktı. 3. yıldızın alınması halinde siyah beyazlıların formasında 3 yıldız yan yana duracak.
İki yıldızlı olduğu görülen formalar şöyle: