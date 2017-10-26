"Beşiktaş'ın 3. şampiyonluğunu engellemek istiyorlar"

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi İlhan Durusoy, Beşiktaş'ın 3. şampiyonluğunu engellemek istediklerini, Yıldırım Demirören 'in de adil olamak adına buna müdahale etmediğini söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Durusoy, "Başakşehir iyi bir takım. Fakat ben Beşiktaş'ın bu sezon o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Geçen sezon da Beşiktaş oynadığı bu maçlardan 15 puan elde etti, bu sezon da karamsar bir tablo çizmemek lazım. Beşiktaş kötü bir takım değil. İki sezon şampiyon oluyorsunuz, geriden gelen takımlar da var. Kadro derinliğinin bir sıkıntısı var. Fenerbahçe maçıyla itibaren hakemler çok kötü. Mete Kalkavan, bütün takdir haklarını Başakşehir'den yana kullandı. 100. yılda şampiyon olduktan bir sonraki sezon hakemler felaket bir tutum sergiledi. Samsunspor maçımız vardı, hükmen mağlup olmuştuk" dedi.

Durusoy, "Hakemin hedefi belki ikinci sarı kartla birini atmaktı. Beşiktaş'ın bence 3. sezon şampiyonluğunu engellemek istiyorlar. Beşiktaşlılık öyle bir şeydir ki, her zaman adil davranmak istersiniz. Adil insanlar olduğu için Beşiktaş'ın hakkı yenebiliyor. Bence Yıldırım Demirören , MHK'ye müdahale etmiyordur. Böyle bir müdahalesi olduğuna ihtimal vermiyorum. Ben Beşiktaşlı olarak hakemlerin daha dikkatli olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Eski yönetim kurulu üyesi Durusoy, "Medel çok iyi bir oyuncu, onu iyi kullanmadığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu onun için şanssızlık oldu. İspanyol oyuncular ülkemizde tutmuyor. Teknik direktörlerin işi zor fakat Negredo'ya biraz daha şans verilmeli. Lens çok kuvvetli ve hızlı bir oyuncu" şeklinde konuştu.

Kaynak:Ajansspor