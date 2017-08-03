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Beşiktaş'ı yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Kaval kemiğinde stres kırığı tespit edilen Gökhan Gönül 3 ay sahalardan uzak kalacak.

03 Ağustos 2017 Perşembe 07:31
Beşiktaş'ı yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak

Ağrıları bulunan Gökhan Gönül'ün kaval kemiğinde stres kırığı tespit edildi. Tecrübeli sağ bek 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'tan resmi açıklama yapılmamasına karşın tecrübeli oyuncunun ameliyat olması bekleniyor.

Beşiktaş, 6 Ağustos'ta Atiker Konyaspor ile oynayacağı Süper Kupa maçı hazırlıklarını sürdürürken Gökhan Gönül bugün salonda idman yapmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 07:31
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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