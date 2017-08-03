Beşiktaş'ı yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Kaval kemiğinde stres kırığı tespit edilen Gökhan Gönül 3 ay sahalardan uzak kalacak.03 Ağustos 2017 Perşembe 07:31
Ağrıları bulunan Gökhan Gönül'ün kaval kemiğinde stres kırığı tespit edildi. Tecrübeli sağ bek 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş'tan resmi açıklama yapılmamasına karşın tecrübeli oyuncunun ameliyat olması bekleniyor.
Beşiktaş, 6 Ağustos'ta Atiker Konyaspor ile oynayacağı Süper Kupa maçı hazırlıklarını sürdürürken Gökhan Gönül bugün salonda idman yapmıştı.