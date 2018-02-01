Beşiktaş'a yıldız futbolcusundan iyi haber geldi!

Salı günü oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlık geçiren deneyimli futbolcudan iyi haber geldi.

Gökhan Gönül'ün dün yapılan kontrollerinde, sağ dizindeki ağrının önemli olmadığı ve tecrübeli oyuncunun Bursaspor maçında görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.

Gönül, kupa maçında ikinci yarıda yerini Adriano'ya bırakmıştı.