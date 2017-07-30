Beşiktaş'a TFF 1.Lig'den stoper
Atınç Nukan sakatlığıyla sarsılan Beşiktaş, Eskişehirspor'da oynayan Erkut Şentürk'ü gündemine aldı.30 Temmuz 2017 Pazar 13:09
Kadrosunu genç isimlerle takviye etmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, gündemine 23 yaşındaki kanat oyuncusu Erkut Şentürk’ü aldı.
Atınç Nukan’ın sakatlanıp ilk yarıyı kapatması sonrasında UEFA’ya vereceği listeden genç stoperi çıkarmak zorunda kalacak olan Beşiktaş’ın, Eskişehirspor sonrasında boşta bulunan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu alıp alt yapı çıkışlı oyuncu kontenjanına bu ismi eklemeyi planladığı bildirildi.
Kaynak:Fanatik