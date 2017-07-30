Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'a TFF 1.Lig'den stoper

Atınç Nukan sakatlığıyla sarsılan Beşiktaş, Eskişehirspor'da oynayan Erkut Şentürk'ü gündemine aldı.

30 Temmuz 2017 Pazar 13:09
Beşiktaş'a TFF 1.Lig'den stoper

Kadrosunu genç isimlerle takviye etmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, gündemine 23 yaşındaki kanat oyuncusu Erkut Şentürk’ü aldı.

Atınç Nukan’ın sakatlanıp ilk yarıyı kapatması sonrasında UEFA’ya vereceği listeden genç stoperi çıkarmak zorunda kalacak olan Beşiktaş’ın, Eskişehirspor sonrasında boşta bulunan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu alıp alt yapı çıkışlı oyuncu kontenjanına bu ismi eklemeyi planladığı bildirildi.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 13:09
  1. erkut şentürk
  2. beşiktaş
  3. Eskişehirspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maraş dondurmasının lezzeti sınırları aştı
    1. Maraş dondurmasının lezzeti sınırları..
    2. Demirlere sıkışan kediyi itfaiye..
    3. Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    4. Somali'de bombalı saldırı: 6 ölü
    5. 'Müslüman ve Arap ülkeleri susuyor'
    6. Askeri araç devrildi: 4 yaralı
    7. Ankara'da kaçak parfüm operasyonu
    8. Yatır sanıyorlar! Ama...
    9. O ülkede patlama! Çok sayıda ölü var
    10. Aksaray’da trafik kazası: 1 yaralı
    11. Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü, 4..
    12. Palet fabrikasında korkutan yangın
    13. 40 hektar ormanlık alan yandı
    14. Demircan: Sağlıkta ikinci dönüşüm..
    15. Erdoğan teşkilatlara talimatı verdi:..
    16. Antalya’ya turist akını
    17. 204 şişe sahte içki ele geçirildi
    18. Beşiktaş'tan yüzyılın bombası..
    19. 78 kilo eroin ele geçirildi
    20. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Halktan HDP'ye tokat! Hiç kimse katılmadı...
    Halktan HDP'ye tokat! Hiç kimse katılmadı...
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi