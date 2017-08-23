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Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden 143 milyon TL'lik dev gelir

Başakşehir'in Sevilla'ya elenmesiyle birlikte Beşiktaş, bir kez daha Şampiyonlar Ligi yayın havuzu parasını tek başına kasasına koydu.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:35
Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden 143 milyon TL'lik dev gelir

Beşiktaş, Sevilla'nın elenmesiyle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi yayın havuzu parasını tek başına kasasına koydu.

Siyah beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kaldığı için 13 milyon euro'luk katılım payını almaya hak kazandı.

Katılım payı dışında Beşiktaş, Türkiye'ye ait yayın hakları havuzundaki tüm parayı tek başına aldı. Türkiye için yaklaşık 22 milyon euro olan yayın parasıyla birlikte Beşiktaş, sadece gruplara kalarak 35 milyon euro'ya yakın bir para kazanmış oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde santra yapmadan elde ettiği gelir, Türk Lirası ile 143.7 milyon TL oldu.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:35
  1. Beşiktaş
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