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Beşiktaş'a piyango vurdu! Tam 12 milyon euro...

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Çin takımlarının bir numaralı gözdesi durumunda. Çin ekibi, Quaresma için Beşiktaş'a 12 milyon Euro önerdi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 14:12
Beşiktaş'a piyango vurdu! Tam 12 milyon euro...

Beşiktaş'ın son iki şampiyonluğundaki performansıyla dikkat çeken Q7, bunun üzerine başta Çin kulüpleri olmak üzere bir çok ekibin transfer listesine girmeyi başardı. Hafta içerisinde Almanya'dan Lizbon'a geçen yönetici Umut Güner, burada Quaresma için Çin'den gelen teklif masaya yatırmak için menajer Mendes'in yardımcısı Sergio Alves ile buluştu.

QUARESMA İÇİN 12 MİLYON EURO

Çin takımının yetkilileri, Quaresma için daha önce sundukları 9 milyon Euro'luk teklifi, 12 milyon Euro'ya çıkardıklarını iletti. Çinliler ayrıca yıldız futbolcuya da yılda 8 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiklerini Alves'e iletti.

"Q7'YLE KONUŞACAĞIM"

Menajer Alves'in konuyu paylaştığı yönetici Umut Güner ise, "Bunlar önemli rakamlar. Biz Quaresma'dan memnunuz, o da bizden. Kariyerini Çin'de sürdürmek istemediğini biliyorum. Yine de kendisiyle konuşurum" yanıtını vererek; son kararın Beşiktaş yönetimi ve Q7'nin birlikte vereceğini ifade etti.

Kaynak: Sporvadisi.com

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 14:12
  1. Beşiktaş
  2. Çin
  3. Ricardo Quaresma
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