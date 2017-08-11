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Beşiktaş'a kötü haber! 

Tahkim Kurulu, Süper Kupa finalinde yaşanan olayların ardından Beşiktaş ve Fikret Orman'a verilen cezaların onandığını açıkladı.

11 Ağustos 2017 Cuma 17:27
Beşiktaş'a kötü haber! 

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde yaşanan olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Beşiktaş'ın cezası oynandı.

Tahmin Kurulu, Konyaspor'a verilen 5 maçlık cezayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"TFF Tahkim Kurulu 11 Ağustos 2017 günlü (38) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

E.2017/321 - K.2017/312

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp ve kulüp başkanı Fikret Orman hakkındaki PFDK'nın 10.08.2017 tarih ve E.2017-2018/2 - K.2017-2018/2 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

ANTALYASPOR MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. kulüp başkanı Fikret Orman'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu"

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 17:27
  1. Beşiktaş ve Fikret Orman'ın cezaları onandı
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  5. Beşiktaş
  6. Süper Kupa finali
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