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Beşiktaş'a karşı oynayamayacak

Kasımpaşa maçının ardından sarı kart gören Adis Jahovic, Göztepe'nin önümüzdeki hafta Beşiktaş'la oynayacağı maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

27 Ekim 2017 Cuma 23:20
Beşiktaş'a karşı oynayamayacak

9 haftada attığı 11 golle Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede olan Jahovic, Göztepe'nin Kasımpaşa ile 10. haftada oynadığı maçın ardından hakeme itirazlarından ötürü sarı kart gördü ve haftaya oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Göztepe'nin deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu maçta vasatı aşamayan Jahovic, maçın ardından hakem Bülent Yıldırım'a sert bir biçimde itiraz etti ve sarı kartla cezalandırıldı. Yıldız oyuncu takımının 11. haftada Beşiktaş ile oynayacağı maçta sahadaki yerini alamayacak.

Makedon forvet; bu sezon daha önce Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarında da sarı kart görmüştü.

Adis Jahovic, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 9 maçta 11 gol attı, 2 de asist yaptı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 23:20
  1. Jahovic
  2. kasımpaşa
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