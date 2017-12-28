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Beşiktaş'a Kanadalı golcü

Beşiktaş, forvet arayışlarında rotasını bir kez daha Cyle Larin'e çevirdi.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:36
Beşiktaş'a Kanadalı golcü

Siyahbeyazlıların, Kanada Milli Takımı formasını da giyen ABD Major Lig ekibi Orlando City'in 22 yaşındaki forvetini yakın takibe aldığı öğrenildi.

Larin'in, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği, bu nedenle de Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakabileceği belirtildi. Larin, vatandaşı Atiba Hutchinson'un önerisiyle daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, ancak Alvaro Negredo kadroya katılınca, bu transferden vazgeçilmişti.

Siyah-beyazlı idarecilerin, yılbaşı tatilinden sonra genç oyuncuyla bir araya gelip, ön görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

38 MAÇTA 13 GOLÜ VAR

Genç yaşına rağmen Kanada Milli Takımı'nda sürekli forma şansı bulan Cyle Larin, Dünya Kupası elemelerinde 10 maça çıkıp, 3 kez fileleri havalandırdı. Larin, ABD Major Lig'de ise 2017 yılında Orlando City formasıyla 28 maçta görev aldı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 09:36
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