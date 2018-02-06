Beşiktaş'a iki yıldızından kötü haber!

Ziraat Türkiye kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Vodafone Park’ta oynanan ilk maçı 3-1 kazana siyah beyazlılar, Ankara’da turu geçecek skoru almak için sahaya çıkacak.



Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Tosic ve Atiba, mücadelede forma giyemeyecek. İki yıldız, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Bursaspor maçında da sakatlıkları sebebiyle forma giyememişti.



Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Cyle Larin ise maç kadrosuna yer alacak. Kanadalı futbolcunun ikinci yarı şans bulması bekleniyor.