Beşiktaş'a iki müjde birden!

Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve ayak tarak kemiği kırılan Talisca ile aynı hafta idmanda sağ omzu çıkan Aras Özbiliz şehitler için düzenlenen yıldızlar karması dayanışma maçında yeşil sahalara döndü.



Her iki futbolcu da 2 aylık bir sakatlık arasından sonra karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olarak kendilerini deneme fırsatı buldu. Bir süredir bireysel antrenman yapan Talisca ve Aras'ın tam anlamıyla Süper Ligin 2.devresine hazır olması bekleniyor.