Beşiktaş'a golcünün kralı: Martinez

Aboubakar beklentilerin altında kaldı, Beşiktaş ara transferde forvet arayışına başladı. İlk hedef sezon başında da gündeme gelen Antalyasporlu Eto’o oldu, oyuncu ‘tamam’ dedi ama kulübü son dakika hamlesiyle Kartal’ı şok etti. Bu transferin yatması Başkan Fikret Orman’ı inanılmaz derecede kızdırdı, bir o kadar da hırslandırdı. Yakın çevresine, “Öyle bir yıldız alacağız ki kimse Eto’o ismini hatırlamayacak. Büyük hedef koyduk, macera yok” ifadelerini kullanan Siyah-Beyazlılar’ın patronunun aklındaki isme FANATİK ulaştı...



Mendes faktörü...



Buna göre Beşiktaş’ın renklerine bağlamak için geri sayıma geçtiği oyuncu, geçen sezon Atletico Madrid’ten Çin Ligi’nin şampiyonu Guangzhou Evergrande’ye 42 milyon Euro’ya (168 milyon TL) transfer olan Jackson Martinez!



Oyuncunun hem son transferindeki ücret hem de şu an kazandığı 14 milyon Euro (56 milyon TL) Beşiktaş için astronomik gibi görünse de Kartal, Kolombiyalı yıldızı kiralama formülüyle bitirmenin yollarını arıyor. Siyah-Beyazlılar’ın en büyük avantajı ise golcünün menacerinin Beşiktaş ile iyi ilişkileri bulunan Jorge Mendes olması. Görüşmelerin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.



