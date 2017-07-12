Beşiktaş'a gidecek mi? Menajeri duyurdu...

Fenerbahçe'den ayrılan ve Beşiktaş ile ismi anılan Volkan Şen için menajeri Hakan Korkmaz, NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF YOK"

Türkiye'den teklif almadıklarını vurgulayan Volkan Şen'in menajeri Hakan Korkmaz, " Şu anda Türkiye'den teklif aldığımız veya görüştüğümüz bir kulüp yok" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ YURT DIŞI"

Volkan Şen'in ilk hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu belirten Hakan Korkmaz, "Transferde önceliğimiz yurt dışı. Çalışmalarımız sürüyor. En iyi seçeneğe karar vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ'İN VOLKAN ŞEN SÖZLERİ

"Volkan Şen ve Burak Yılmaz, benim için çok değerli oyuncular ama yönetime şu ana kadar alınması yönünde bir talebim olmadı.Burak ve Volkan çok yetenekli oyuncular, milli takımda da bu sebeple oynuyorlar. Kamuoyunda anlatıldığı gibi olumsuz karakterler olduğunu düşünmüyor. Ekonomik olarak, idari olarak düşünülürse ve benim önüme gelirse olumlu bakarım"