Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'a gidecek mi? Menajeri duyurdu...

Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen'in menajeri transfer açıklaması yaptı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:19
Beşiktaş'a gidecek mi? Menajeri duyurdu...

Fenerbahçe'den ayrılan ve Beşiktaş ile ismi anılan Volkan Şen için menajeri Hakan Korkmaz, NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF YOK"

Türkiye'den teklif almadıklarını vurgulayan Volkan Şen'in menajeri Hakan Korkmaz, " Şu anda Türkiye'den teklif aldığımız veya görüştüğümüz bir kulüp yok" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ YURT DIŞI"

Volkan Şen'in ilk hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu belirten Hakan Korkmaz, "Transferde önceliğimiz yurt dışı. Çalışmalarımız sürüyor. En iyi seçeneğe karar vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ'İN VOLKAN ŞEN SÖZLERİ

"Volkan Şen ve Burak Yılmaz, benim için çok değerli oyuncular ama yönetime şu ana kadar alınması yönünde bir talebim olmadı.Burak ve Volkan çok yetenekli oyuncular, milli takımda da bu sebeple oynuyorlar. Kamuoyunda anlatıldığı gibi olumsuz karakterler olduğunu düşünmüyor. Ekonomik olarak, idari olarak düşünülürse ve benim önüme gelirse olumlu bakarım" 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:19
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acai üzümünün 5 etkileyici faydası
    1. Acai üzümünün 5 etkileyici faydası
    2. Avrupa'da kızamığa yakalanan 35 çocuk..
    3. Adana'da helikopter yol gösterdi,..
    4. Özcan: Emre’nin Türkiye’deki adresi..
    5. Aydın’da 6 rütbeli asker FETÖ’den..
    6. Radar uygulamasında yeni dönem başladı
    7. Eskişehir’de 6 DEAŞ üyesi yakalandı
    8. Terör örgütü PKK'ya Mardin'de ağır..
    9. Trafiğe kayıtlı araç sayısı yükseldi
    10. Başbakan Yıldırım: Biri Erbakan diğeri..
    11. Konya'da villaya baskın! Çok sayıda..
    12. "Gerekirse Türkiye'ye dönerim"
    13. Bakan Berat Albayrak'tan yoğun enerji..
    14. Emekliye intibak için seyyanen zam
    15. Arabistan'da 4 kişi idam edildi!
    16. Sınırdan develeri bile geçirmediler!..
    17. Gölette yakalanan balık şaşırttı
    18. Vuruldukları yerde o anları anlattılar
    19. Mersin'de nevresim takımlarına..
    20. Burak Yılmaz taraftarı heyecanlandırdı!
    Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    Baykal oğluna kafa atan güvenliğin biletini kesti
    Baykal oğluna kafa atan güvenliğin biletini kesti
    Can Ataklı'dan beyin yakan açıklama!
    Can Ataklı'dan beyin yakan açıklama!
    Devletin içindeki şeytan çıktı!
    Devletin içindeki şeytan çıktı!