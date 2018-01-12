Beşiktaş'a bomba forvet Danny Welbeck

Cenk Tosun’un Everton’a satılmasının ardından Alvaro Negredo’nun yanına bir forvet daha almak isteyen Beşiktaş, bu konudaki arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Birçok ismi gündemine alan Siyah-Beyazlılar’ın listesine son olarak, Arsenal’de oynayan Danny Welbeck girdi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş’ın, Cenk’in boşluğunu Welbeck’le doldurmak istediği vurgulandı.

Sadece 6 maçta 11 oynadı

Londra temsilcisinde teknik direktör Arsene Wenger tarafından yedek oyuncu konumunda yer alan ve Premier Lig’de bu sezon sahne aldığı 15 maçın sadece 6’sında ilk 11’de sahaya çıkabilen İngiliz futbolcunun, daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Tam da Şenol Güneş’in istediği tarzda olan, hem kanat hem de forvet oynayabilen tecrübeli futbolcunun, satın alma opsiyonlu kiralık olarak alınabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Vida üzerinden bitecek

Beşiktaş’ın uzun süredir gündemindeki Mario Mandzukic için şartlar sonuna kadar zorlanacak. Özellikle yeni transfer Vida’nın, vatandaşıyla ilgili olarak, “Onu da burada görmek isterim” demesi, transfer sürecinde pozitif bir hava yarattı. Juventus’la sözleşmesini geçtiğimiz Mayıs ayında uzatan Hırvat yıldızın ikna edilmesi, birincil hedef olarak belirlendi. 31 yaşındaki futbolcunun, Türkiye’ye gelme isteği Vida üzerinden gerçekleşirse, Kara Kartal’ın bir sonraki planı ise Juventus’un kapısını çalıp, ortak bir noktada buluşmak olacak.