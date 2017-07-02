Beşiktaş yine ''FEDA'' diyecek

Fikret Orman yönetimi, 2012 yılında göreve geldiğinde başlattığı ‘Feda’ politikasını önümüzdeki sezonda da devreye sokacak. Özellikle kaynak sorunu yaşayan ve ödemeleri geciken amatör branşlarda küçülmeye gidilecek. UEFA’nın uyguladığı Finansal Fair Play kriterleri gereği futbolda bütçe kısıtlamasına maruz kalan yönetim, futbolun gelirlerini amatör branşlara da aktaramıyor. Siyah beyazlı yönetim bu nedenle idari birimlerde de tasarruflara gidecek

Mali sıkıntı nedeniyle kadın voleybol ve basketbol takımları ve altyapı birimleri şimdilik askıya alındı. Bu iki takımın ve altyapılarının kulüp için yıllık gideri 7.5 milyon lirayı bulmasına karşılık, gelirleri yok denecek kadar az. Yönetim, sponsoru da olmayan bu takımların maçlarına taraftarın da ilgi göstermediğini ve ortalama 25 seyirci geldiğinin altını çiziyor. Siyah beyazlı kulüp, BJK TV de dahil olmak kaydıyla, bir çok idari birimde de personel azaltmaya gidecek.

KESİNTİLER

BJKTV’nin 6.5 milyon liralık bütçesi 3.5 milyon liraya düşürülecek.

Stat ve kulübün elektrik tüketiminde 1 milyon liralık tasarrufa gidilecek.

Sporcular hariç 220 kişilik idari personelde de azaltma yapılacak.

90 kişilik güvenlik şirketinde değişikliğe gidilecek.

Diğer tedbirlerle birlikte yıllık 27 milyon liralık tasarruf hedefleniyor