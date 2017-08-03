Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaştı
Siyah-beyazlı yöneticiler, İspanya’ya giderek Valencia’nın golcü oyuncusu Negredo ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.03 Ağustos 2017 Perşembe 10:06
Beşiktaşlı yönetici Umut Güner, İspanya’ya giderek Valencia ile pürüzleri giderdikten sonra yıldız golcüye siyah-beyazlı formayı giydirerek imzayı attırdı. 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Negredo’nun yıllık 4.5 milyon Euro alacağı belirtilirken, Valencia Kulübü’ne de 2.5 milyon Euro bonservis ödeneceği öğrenildi.
Negredo’nun yarın saat akşam saatlerinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.