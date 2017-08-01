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Beşiktaş, yıldız oyuncu için harekete geçti

Savunmaya takviye yapmak için arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Valencia’da forma giyen Aymen Abdennour için devreye girdi.

01 Ağustos 2017 Salı 13:27
Beşiktaş, yıldız oyuncu için harekete geçti

Marcelo’yu Lyon’a satan Beşiktaş, bu futbolcunun boşluğunu doldurmak için arayışlara başladı. Siyah-beyazlı takımın gündemine gelen son isim, Valencia’da forma giyen Aymen Abdennour oldu. Tunus’lu futbolcunun temsilcileri, İspanyol basınına verdiği demeçte, Beşiktaş ve Galatasaray’ın daha önce bu futbolcuyla ilgilendiğini belirterek, "Beşiktaş, Abdennour’la tekrar ilgilenmeye başladı. Ancak bu transfer zor görünüyor çünkü oyuncu İtalya ya da İngiltere’de forma giymek istiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:27
  1. Galatasaray
  2. İngiltere
  3. Beşiktaş
  4. İtalya
  5. Ab
  6. Tunus
  7. Galata
  8. Valencia
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