Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş yıldız golcü ile prensip anlaşmasına vardı

İngiltere’de forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, her ihtimale karşın eski golcüsünü de yedekte tutuyor.

19 Ocak 2018 Cuma 12:24
Beşiktaş yıldız golcü ile prensip anlaşmasına vardı

Cenk'in gidişi sonrası kadroyu tecrübeli bir forvetle takviye etmek isteyen Beşiktaş, Demba Ba ile prensip anlaşmasına vardı. "Tek şartım 2.5 yıllık sözleşme. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum" diyen Senegalli forvetten sağlık raporları istendi. Raporda doktorların olumlu görüşü sonrası golcü futbolcuya menajerler aracılığı ile sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 2.5 yıllık mukavele önerildi.

YÖNETİMDE GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR

Demba Ba ise bu teklife 'Evet' dedi. Ancak tecrübeli oyuncunun transferi yönetimde görüş ayrılıklarına neden oldu. İngiltere'de forvet pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ihtimalini göz önünde bulundurarak, Demba Ba'yı yedekte tuttuğu ve kendisine "Bizden haber bekle" mesajı gönderdiği öğrenildi. Takımı Shanghai Shenhua ile İspanya'da kampta bulunan Demba Ba, burada oynanan üç hazırlık maçının ikisinde 45'er dakika birisinde de 90 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda bir de gol attı. Ba'nın durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.

DUSKO TOSİC'E RESMİ TEKLİF YOK

Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansı sonrası İngiliz ve Alman kulüplerinin radarına giren Dusko Tosic'in Beşiktaş'tan ayrılacağı iddialarına yönetimden yanıt geldi. Siyah-beyazlı yöneticiler, Tosic için kendilerine resmi teklif gelmediğini söylerken, Sırp oyuncuyu başka bir kulübe göndermeye niyetleri olmadığını da vurguladılar. Futbol kamuoyunda, Vida transferi sonrası Beşiktaşlı idarecilerin, Tosic'in takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ileri sürülmüştü.

Kaynak:Sabah

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 12:24
  1. Beşiktaş
  2. Demba Ba
  3. Demba Ba beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman Meclisi'nden Yahudileri sevindiren karar
    1. Alman Meclisi'nden Yahudileri..
    2. Afrin'de flaş gelişme! Rus askerleri..
    3. İsrail'den yeraltına güvenlik duvarı
    4. MEB'den 'Çince seçmeli ders' için..
    5. Emmanuel Adebayor'dan flaş açıklama: O..
    6. Katar'ı haritadan sildiler!
    7. Bu işleri yapanlar erken emekli oluyor
    8. 15 Temmuz'da İncirlik Üssü'nde mesai..
    9. Cesare Prandelli'ye şok! Görevine son..
    10. 'Yaş Mühim Değildir' dediler,..
    11. Amerika asla vazgeçmeyecek
    12. Flaş Gelişme! Fenerbahçe'den..
    13. Milli Savunma Bakanı Nurettin..
    14. Bakan Canikli'den Afrin açıklaması!
    15. Fenerbahçe'de yıldız futbolcu..
    16. Başbakan net konuştu: Müsamaha..
    17. İzmir'de üniversite binasında çıkan..
    18. Zonguldak'ta kuru yük gemisi karaya..
    19. Kırşehir'de "Gaybubet evi"nde banka..
    20. Beşiktaş yıldız golcü ile prensip..
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!
    80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu