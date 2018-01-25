Beşiktaş yıldız futbolcusunu Süper Lig ekibine kiraladı

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Cenk Tosun'un rekor bedelle Everton'a transfer olmasının ardından siyah-beyazlı ekip ilk hedefini forvet transferi olarak belirlemişti. Negredo ve Mustafa Pektemek dışında forveti kalmayan Beşiktaş, devre arası transfer dönemini Larin'i kadrosuna katarak açmıştı.

Vagner Love transferini bitiren Kara Kartal, Orlando City'den transfer edilen Larin'i ise 6 aylık kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'a gönderdi.

Amerikan kulübü Orlando City, Larin'in sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu tek taraflı kullandığını öne sürerek lisansı henüz göndermemişti. Evrak sorununun çözülmesi üzerine Larin resmi imzayı atacak.

Cyle Larin kimdir?

17 Nisan 1995 doğumlu Kanada - Ontario doğumlu olan Cyle Larin 1.88 boyunda ve forvet oyuncusu... Gençlik yıllarında Sigma FC (2007-2013, 2014), Connecticut Huskies (2013-2014) kulüplerinde forma şansı buldu.

Kanadalı golcü 2015 yılında Uconn Huskies takımından Orlando City'e draft edildi. 3 sezondur Orlando forması giyen Larin 89 maçta 45 gol attı. Kariyerinde 2 kez sarı kart gören forvet 1 kez de kırmızı kart gördü...

Kaynak:Fanatik