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Beşiktaş yeni stoperini buldu

Beşiktaş'ın Panathinaikos ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoper Moledo'ya 1,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 15:02
Beşiktaş yeni stoperini buldu

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listesine yeni bir isim daha ekledi. Siyah beyazlıların Panathinaikos forması giyen Rodrigo Moledo için girişimlere başladığı ifade edildi.

Yıllık 1.5 milyon euro

NTV Spor'da yer alan habere göre serbest durumda olan Moledo'nun menajeri ile görüşen yönetim, 29 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. 1.5 milyon euro yıllık ücret önerilen Brezilyalı oyuncunun cevabını henüz yönetime iletmediği aktarıldı.

Dört yıl önce de istenmişti

Rhodolfo'nun ardından Marcelo ile de ayrılığın eşiğine gelen Beşiktaş, Moledo transferi ile stoper alternatiflerini artırmayı planlıyor. Beşiktaş 4 sezon önce de Moledo için girişimlerde bulunmuş fakat transfer gerçekleşmemişti.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 15:02
  1. Beşiktaş
  2. Panathinaikos
  3. Rodrigo Moledo
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