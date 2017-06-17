Beşiktaş yeni stoperini buldu

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listesine yeni bir isim daha ekledi. Siyah beyazlıların Panathinaikos forması giyen Rodrigo Moledo için girişimlere başladığı ifade edildi.

Yıllık 1.5 milyon euro

NTV Spor'da yer alan habere göre serbest durumda olan Moledo'nun menajeri ile görüşen yönetim, 29 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. 1.5 milyon euro yıllık ücret önerilen Brezilyalı oyuncunun cevabını henüz yönetime iletmediği aktarıldı.

Dört yıl önce de istenmişti

Rhodolfo'nun ardından Marcelo ile de ayrılığın eşiğine gelen Beşiktaş, Moledo transferi ile stoper alternatiflerini artırmayı planlıyor. Beşiktaş 4 sezon önce de Moledo için girişimlerde bulunmuş fakat transfer gerçekleşmemişti.