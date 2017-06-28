2015-2016 ve 2016-2017 sezonunu Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan ve 3. yıldızı formasına takan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Bu sezonun da en büyük favorisi olarak gözüken siyah-beyazlılar Cumartesi günü akşam saatlerinde yapacağı idman ile hazırlıklarına başlayacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Beşiktaşlı futbolcular 2 hafta kamp yapacak.Siyah-beyazlılar ardından Çin’de 5 gün, Avusturya ya da Almanya’da ise 12 günlük bir kamp gerçekleştirecek. Beşiktaş’ın 40 gün sürecek olan toplam kamp programı içerisinde 6 hazırlık maçı yapması bekleniyor.