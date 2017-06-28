Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Son iki senenin şampiyonu Beşiktaş, sahaya iniyor. Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına Cumartesi günü yapacağı idman ile başlayacak.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:52
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

2015-2016 ve 2016-2017 sezonunu Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan ve 3. yıldızı formasına takan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Bu sezonun da en büyük favorisi olarak gözüken siyah-beyazlılar Cumartesi günü akşam saatlerinde yapacağı idman ile hazırlıklarına başlayacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Beşiktaşlı futbolcular 2 hafta kamp yapacak.Siyah-beyazlılar ardından Çin’de 5 gün, Avusturya ya da Almanya’da ise 12 günlük bir kamp gerçekleştirecek. Beşiktaş’ın 40 gün sürecek olan toplam kamp programı içerisinde 6 hazırlık maçı yapması bekleniyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 12:52
  1. Beşiktaş
  2. Almanya
  3. Çin
  4. Avusturya
  5. Ümraniye
  6. Şenol Güneş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale Boğazı’nda yunus şovu
    1. Çanakkale Boğazı’nda yunus şovu
    2. Çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3..
    3. Oğluna bayram ziyaretine geldi, kazada..
    4. Köpek eğitmenin burnunu ısırdı!
    5. Zeytin ağacını ikiye bölen çekici..
    6. CHP’nin esas planı deşifre oldu…..
    7. Hakkari'den kahreden haber: Şehit var
    8. ''İttifak üyeleri NATO için savunma..
    9. Kurudere Mahallesi çiftçilerine destek
    10. Doğu Karadeniz yaylalarını pedal..
    11. Sıcaktan bunalan vatandaşlar denize..
    12. Bayram trafik kazalarında 35 kişi..
    13. Meteoroloji’den kritik uyarı! O iller..
    14. Alman kaleciden ilginç taktik
    15. Uşak hafta sonu kavrulacak
    16. Volkan Demirel ikinci kez baba oluyor
    17. Sınırda yakalanan kişi bakın kim çıktı!
    18. Polisten uyuşturucu imalathanesine..
    19. Yolcu minibüsü devrildi: 2’si ağır 19..
    20. Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik..
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!