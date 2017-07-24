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Beşiktaş, Vida'nın peşini bırakmıyor!

Kartal, Hırvat stoper için yeniden harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, Marcelo’nun boşluğunu tecrübeli savunmacıyla doldurmakta kararlı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:49
Beşiktaş, Vida'nın peşini bırakmıyor!

Yeni sezon öncesinde Marcelo Guedes’i 7.5 milyon Euro (30 milyon TL) karşılığında Fransa Lig 1 ekibi Lyon’a satan Kara Kartal, Brezilyalı futbolcunun yerini doldurmak için temaslarını sürdürüyor.

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda önceliği forvet takviyesine veren Beşiktaş, buna rağmen stoperde de hız kesmiyor. Siyah-Beyazlılar’ın, bu doğrultuda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’in savunmacısı Domagoj Vida için ısrarına devam ettiği bildirildi. 28 yaşındaki savunmacı için yönetimin, gelecek hafta Kiev’le resmi görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Geçit vermiyor

Geçen sezon Dinamo Kiev formasıyla 39 maça çıkan Vida, takımına 4 gollük katkı sağlamıştı.  Son 6 sezondur Kiev’de görev yapan tecrübeli futbolcu, Hırvatistan futbolunun son dönemdeki en önemli isimleri arasında yer alıyor. Hava toplarındaki başarısıyla bilinen Vida, ikili mücadelelerde de geçit vermeyen oyun tarzıyla dikkat çekiyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:49
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