Beşiktaş ve Vezneciler saldırganları yakalandı

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13 Temmuz 2017 Perşembe 11:17
Ayrıntılar Geliyor..
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 11:17
vezneciler
saldırgam
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