Beşiktaş, Ukrayna'ya gidiyor
Siyah-beyazlı hentbol takımı, EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki altıncı karşılaşmasında yarın Ukrayna temsilcisine konuk olacak.03 Kasım 2017 Cuma 16:22
Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki altıncı maçında yarın deplasmanda Ukrayna temsilcisi Motor Zaporozhye ile karşılaşacak.
Lokomotiv Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
Grubunda yaptığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 5 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Motor Zaporozhye ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma 28-28 berabere sonuçlandı.
EHF Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Mogaz'ın yer aldığı D Grubu'nda altıncı maçlar öncesinde puan durumu şöyle:
Takımlar O G B M P
Montpellier 5 5 0 0 10
Motor Zaporozhye 5 2 2 1 6
Beşiktaş Mogaz 5 2 1 2 5
Metalurg 5 2 1 2 5
Sporting Lizbon 5 2 0 3 4
Chekhovskie Medvedi 5 0 0 5 0