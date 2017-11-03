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Beşiktaş, Ukrayna'ya gidiyor

Siyah-beyazlı hentbol takımı, EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki altıncı karşılaşmasında yarın Ukrayna temsilcisine konuk olacak.

03 Kasım 2017 Cuma 16:22
Beşiktaş, Ukrayna'ya gidiyor

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki altıncı maçında yarın deplasmanda Ukrayna temsilcisi Motor Zaporozhye ile karşılaşacak.

Lokomotiv Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Grubunda yaptığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 5 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Motor Zaporozhye ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma 28-28 berabere sonuçlandı.

EHF Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Mogaz'ın yer aldığı D Grubu'nda altıncı maçlar öncesinde puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M P
Montpellier 5 5 0 0 10
Motor Zaporozhye 5 2 2 1 6
Beşiktaş Mogaz 5 2 1 2 5
Metalurg 5 2 1 2 5
Sporting Lizbon 5 2 0 3 4
Chekhovskie Medvedi 5 0 0 5 0

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 16:22
  1. Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı
  2. VELUX EHF Şampiyonlar Ligi
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