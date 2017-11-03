Beşiktaş, Ukrayna'ya gidiyor

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki altıncı maçında yarın deplasmanda Ukrayna temsilcisi Motor Zaporozhye ile karşılaşacak.

Lokomotiv Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Grubunda yaptığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 5 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Motor Zaporozhye ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma 28-28 berabere sonuçlandı.

EHF Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Mogaz'ın yer aldığı D Grubu'nda altıncı maçlar öncesinde puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M P

Montpellier 5 5 0 0 10

Motor Zaporozhye 5 2 2 1 6

Beşiktaş Mogaz 5 2 1 2 5

Metalurg 5 2 1 2 5

Sporting Lizbon 5 2 0 3 4

Chekhovskie Medvedi 5 0 0 5 0