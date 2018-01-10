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Beşiktaş üçüncü mağlubiyetini yaşadı

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. hafta maçında Polonya'nın Stelmet takımına 99-96 yenildi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 08:45
Beşiktaş üçüncü mağlubiyetini yaşadı

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Stelmet takımına 99-96 yenildi. Zielona Gora kentinde oynanan mücadelenin ilk periyodunu 22-20 önde tamamlayan ev sahibi ekip, devreyi de 49-44 üstün geçti. Üçüncü periyodu 70-69'luk skorla önde geçen Stelmet, karşılaşmayı 99-96 kazandı.

Stelmet ile daha önce oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, rakibine ilk kez yenildi.

Grupta 7 galibiyeti bulunan Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 08:45
  1. Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı
  2. FIBA Şampiyonlar Ligi
  3. Zielona Gora
  4. Stelmet
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