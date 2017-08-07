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Beşiktaş Jeremain Lens transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, geçen Fenerbahçe'de kiralık oynayan Jeremain Lens'in satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:09
Beşiktaş Jeremain Lens transferini resmen açıkladı

Beşiktaaş bonsvervisi Sunderland'ta olan ve geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Lens'i kadrosuna kattı.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sunderland kulübüne 2017-2018 sezonu için net 1.500.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir.

Oyuncuya,
2017-2018 Sezonu için 2.200.000 Avro garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca puan başı 4.000 Avro ödenecektir.

Oyuncu 25 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 100.000 Avro bonus

35 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 50.000 Avro ilave bonus ödenecektir.

Ayrıca UEFA şampiyonluğunda 200.000 Avro bonus ödenecektir.

Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.089.000 Avro olup şirketimize aittir.

Şirketimiz satın alma opsiyonunu kullandığı takdirde oyuncuya
2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro
2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro 
2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro
2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:09
  1. Beşiktaş
  2. Jeremain Lens
  3. Fenerbahçe
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