Beşiktaş Boyko'nun ayrılığını KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Boyko'nun kiralanması konusunda Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı.

Boyko sezon sonuna kadar Belçika ekibi Club Brugge forması giyecek. Belçika temsilcisi, yarım sezon için Beşiktaş'a 200 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Boyko'nun yarım sezonluk maaşının ise Beşiktaş ve Club Brugge tarafından yarı yarıya ödeceneği belirtildi.

Ocak 2016'da Dnipro'dan 3.3 milyon euro karşılığı transfer edilen Denys Boyko geçen sezonu La Liga ekibi Malaga'da kiralık geçirmişti.

İşte Beşiktaş'ın KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.