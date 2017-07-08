Beşiktaş transferi açıkladı

Beşiktaş, Atınç Nukan'ı 200 bin euro karşılığında 1 yıl daha kiralandığını KAP'a bildirdi. Açıklamaya göre Atınç için Redbull Leibzig'e 200 bin euro ödenecek. Atınç'a yıllık 800 bin euro verilecek. Satın alma opsiyonu ise 3 milyon euro.

İşte Beşiktaş'ın KAP açıklaması:

Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir.

Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir.