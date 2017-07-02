Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş transferde şova başladı!Şimdi de Kolarov bombası

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Sırp basını, Siyah-Beyazlıların, Manchester City'de 1 yıl daha kontratı bulunan Alexander Kolarov'la 4 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

02 Temmuz 2017 Pazar 01:59
Beşiktaş transferde şova başladı!Şimdi de Kolarov bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketlilik başladı...

İspanyolların Pepe'nin İstanbul'a geleceğini duyurmasının ardından, Sırp basınında, Manchester City'de uzun yıllardır forma giyen deneyimli futbolcu Alexander Kolarov'un, Beşiktaş'la 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Haberde, Sırp Milli Takımı'nın da formasını giyen Kolarov'un kendisi gibi Sırp olan Dusko Tosic ile gelecek sezon Beşiktaş adına mücadele edeceği belirtildi.

Geçen sezon City'de 40 maçta forma giyen Kolarov'u gelecek sezon planları dahilinde düşünmeyen Guardiola'nın, deneyimli oyuncunun yerine Monaco'dan Benjamin Mendy'yi düşündüğü ifade edildi.

7 sezon City forması giyen Kolarov, sol bek ve stoper pozisyonlarında görev yapabiliyor

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 01:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaspor'dan İngiltere Premier Lig'e transfer oldu
    1. Konyaspor'dan İngiltere Premier Lig'e..
    2. Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle..
    3. Edirne'de 14 asker hastaneye kaldırıldı
    4. Trabzonspor'un yıldızı sözleşmesini..
    5. Beşiktaş transferde şova başladı!Şimdi..
    6. İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi..
    7. "Ayasofya acilen camiye çevrilmeli"
    8. Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor
    9. İran medyası: Çaldıranın intikamını..
    10. Putin, Katar Emiri ile telefonda görüştü
    11. PKK, Rakka'da ağır kayıplar veriyor
    12. Şeyh Said 92 yıl önce idam edilmişti...
    13. Ak Parti ilçe başkan yardımcısı şehit..
    14. Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'de..
    15. İsrail'i lağım suları bastı.....
    16. Katar krizi ve Ortadoğu’da iki kutuplu..
    17. Daha fazla Müslüman öldürmek için daha..
    18. Ekvador'da büyük deprem
    19. Suruç'ta binlerce kişiden teröre lanet..
    20. 742'si kadın en az 5 bin 381 Müslüman..
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası