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Beşiktaş top başı yaptı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:02
Beşiktaş top başı yaptı

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından Şenol Güneş, oyuncularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yaptı ve idman taktik çalışmalarla devam etti. Yeni sezonun ilk antrenmanında FIFA Konfederasyon Kupası’nda Portekiz takımıyla mücadele veren Ricardo Querasma’nın yanı sıra izinli olan Marcelo, Talisca, Fabricio, Adriano, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup yer almadı. Kiralıktan dönen Gökhan Töre, Mustafa Mektemek, Pedro Franco ve Milosevic ise takımla birlikte çalıştı. Basın mensuplarının yanına gelerek sohbet eden tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, izinli oyuncuların 4 Temmuz Salı günü takıma katılacağını ve bu tarihten 15 Temmuz’a kadar çalışmaların tam kadro halinde İstanbul’da süreceğini söyledi. 16 Temmuz’da Çin’e hareket edecek olan siyah-beyazlılar, burada 19 Temmuz Çarşamba günü bir hazırlık maçı yapacak. Kartal’ın Çin’den sonraki durağı ise İspanya olacak.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:02
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Çin
  4. Çarşamba
  5. Gökhan Gönül
  6. Cenk Tosun
  7. Portekiz
  8. İspanya
  9. Caner Erkin
  10. Şenol Güneş
  11. Pedro
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