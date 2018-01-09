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Beşiktaş teklifi reddetti! Samuel Eto'o...

Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasının ardından forvet mevki için arayışa giren Beşiktaş, kendilerine önerilen Eto'o'yu 3. kez reddetti.

09 Ocak 2018 Salı 14:06
Beşiktaş teklifi reddetti! Samuel Eto'o...

Forvet mevki için arayışta olan siyah-beyazlıların ilk tercihi MLS Ligi ekiplerinden Orlando City'de oynayan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Cyle Larin. Kanadalı oyuncuyla anlaşan Beşiktaş, bu transferde Orlando City'nin 3 milyon Euro bonservis bedeli istemesi üzerine "500 bin Euro verelim" yanıtını verdi ve beklemeye geçti.

ETO'O DA GELMEK İSTİYOR

Beşiktaş, arayışlarını devam ederken zor günler geçiren Antalyaspor'da forma giyen Eto'o'nun menajerinin Kamerunlu oyuncuyu siyah-beyazlılara önerdiği ortaya çıktı. 3. kez Beşiktaş'a önerilen Eto'o'nun siyah-beyazlı ekip tarafından 3. kez reddedildiği öğrenildi.

ETO'O NEDEN İSTENMİYOR

Beşiktaş'ın forvet arayışları olduğu halde Eto'o'yu transer etmek istememesinin ardında daha önce yaşananlar var. 2016-2017 sezonu devre arasında Kamerunlu oyuncuyu transfer etmek isteyen Beşiktaş'a Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, oyuncuyu kesin olarak satmayacaklarını belirtmiş, bunu da Antalya'da yapılan tesislerin açılışında, Fikret Orman ve Şenol Güneş'in de bulunduğu bir zamanda gündeme getirmişti.

Başkan Öztürk konuşmasının ardından Samuel Eto'o'yu sahneye davet etmiş ve iki isim arasında şöyle bir diyalog geçmişti:

Ali Şafak Öztürk: Antalya'yı seviyor musun?
Samuel Eto'o: Evet.
Ali Şafak Öztürk: Biz kimiz?
Samuel Eto'o: Antalyasporuz.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:06
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