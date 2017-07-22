Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Milas’ta kutladı

Beşiktaş futbol takımının 2016-2017 Süper Lig’de şampiyonluğu kazanması nedeniyle büyük bir sevinç yaşayan Çarşı Milas grubu, Havuzbaşı Restoran’da kutlama yemeği düzenledi. Etkinlik, sembolik olarak saat 19.03’e ayarlanan konvoy ile başladı. Semiha Altunkan İlkokulu önünde başlayan araç konvoyu, Milas şehir merkezinde yapılan gezinin ardından Havuzbaşı Restoran’da son buldu.

Saat 20.00’de başlayan diğer etkinlikte ise ilk olarak geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. Ayrıca 8 Mayıs’ta Fenerbahçe- Beşiktaş maçı dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Didim Çarşı üyesi Aytaç Kurt anıldı. Dj Hakan’ın özel sunumuyla gerçekleştirilen etkinliğe Didim Çarşı ve Söke Karakartal taraftar gruplarının yanısıra Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Fevzi Topuz da katıldı. Grup Gelişim’in konuk olduğu etkinlik boyunca Beşiktaşlıların çok eğlendiği gözlendi.

Ahmet Nur Çebi’ye sevgi seli

Beşiktaşlılar, 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin alana girmesiyle birlikte hareketlendi. Çebi, kendisi ile birlikte fotoğraf çekilebilmek için yarışan Beşiktaşlıları kırmadı. Beşiktaş ve Kartal adında iki çocukla tanıştıktan sonra onlarla hatıra fotoğrafı çekilen Başkan Çebi, daha sonra tek tek taraftarların sorularını yanıtladı. Çebi, burada yaptığı açıklamada, “Çok güzel bir gece tertip etmişsiniz. Size böyle bir ortamı yaratan Beşiktaş kulübüne ben de teşekkür ediyorum. Bu kulüp var ki bizler buraya geliyoruz. Bu kulüp sayesinde eğleniyoruz. Bir gün şampiyon olamasak bile yine de bir araya gelip eğlenmeye ve birbirimize sarılmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Fenerbahçeliymiş ama onu da bu akşam Beşiktaşlı yapacağız.” dedi. Kongre üyesi ve Çarşı Milas Grubu Başkanı Harun Reşit Çavuşoğlu Başkan Çebi’ye Milas Halısı hediye etti.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat etkinlikten ayrılırken yaptığı konuşmada, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güzel eğlencenizi kutluyorum. Sayın Başkanımıza Milas’a hoşgeldiniz diyorum. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olabilirim ama çok ciddi “Çarşı” hayranıyım. Beşiktaş’ı seviyoruz. Beşiktaş, bir kolej takımı havasında. Çarşı başkanımız Harun, bu kutlamaları geleneksel hale getireceklerine söz verdi. İnşallah gelecek yıllarda bir araya gelip tekrar kutlarız.” diyerek ödülünü Avukat Barbaros Zengin’den aldı.