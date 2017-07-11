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Beşiktaş şehidine ev sözünü tuttu

Başkan Orman, "Tunç Uncu kardeşimizin ailesiyle tanıştık ve onlara bir ev almaya karar verdik" açıklaması yapmıştı. Annesi Kadriye Uncu'nun, Beylikdüzü'nde beğendiği evin ödemesi kulüp tarafından yapıldı. Tapusu da annesinin üzerine verilecek.

11 Temmuz 2017 Salı 01:11
Beşiktaş şehidine ev sözünü tuttu

Alçak terör örgütünün 10 Aralık'ta 22:29'da düzenlediği hain saldırılarda 38'i emniyet mensubu ve 8'i sivil olmak üzere 44 kişi şehit düştü. Bu kahpe saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin de öldüğü saldırı tarihe 'Beşiktaş saldırısı' olarak geçti. Yaşamını yitiren sivillerden biri de Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'ydu.

VEFA'LI BEŞİKTAŞ

Beşiktaş aynı saldırıda şehit düşen Beşiktaşlı Özel Güvenlik Müdürü Vefa Karakurdu'na da şampiyonluk kutlamalarında 'Vefa'sını' gösterdi. Başkan Fikrer Orman, Zonguldak'taki şampiyonluk kutlamalarına bizzat katılmış ve ailesini ziyaret etmişti. Orman ardından Vefa Karakurdu'nun ailesi ve yakınlarıyla birlikte şampiyonluk kupasını mezarına kadar götürmüştü.

BEŞİKTAŞ ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan karşılaşmadan sonra alçak terör saldırısında 46 kişi şehit oldu. Bu şehitlerden biri de Beşiktaş Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'ydu. Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan ve Kartal Yuvası'nda işe girmek için büyük uğraş veren Tunç Uncu'nun şehit edilmesiyle, yürek yakan hikayesi de ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetim, günlerce hastanelerde şehitlerinin yardımına koştu, yakınlarının acılarını paylaştı. Sıkıntılarıyla yakından ilgilendi.

AÇIKLAMAYI BAŞKAN ORMAN YAPTI

Tunç Uncu'nun cenaze töreninde ortaya çıkan drama bir de oturduğu evin harabe görüntüleri eklenince, Beşiktaş yönetiminden tarihi bir jest geldi. Başkan Fikret Orman, o manzara karşısında, "Tunç Uncu kardeşimizin ailesine yardım yapılmasıyla ilgili bir talep vardı. Ailesiyle tanıştık ve onlara ev almaya karar verdik" açıklaması yaptı. Beşiktaş ayrıca Konyaspor maçının gelirini de şehitlerin ailelerine bağışlamıştı.

ANNE BEYLİKDÜZÜ'NDE EV BEĞENDİ

Beşiktaş yönetimi ev sözünü hemen yerine getirmek istiyordu. Ancak Tunç Uncu'nun annesi Beylikdüzü'ndeki bir siteden ev beğendi. Ev yapım aşamasında olduğu için bir süre beklenmek durumunda kalındı. Beşiktaş yönetimi de bu evin satın alınması için karar verdi ve taksitlerini ödemeye başladı. Bu defa da evin tapusunun kimin üzerine olacağı sorunu ortaya çıktı. Yönetim bu konuda da hassas davrandı.

YÖNETİM KARARIYLA TAPU ANNEYE

Yönetim, evin tapusunun anne Kadriye Uncu'nun adına tescil edilmesini kararlaştırdı. Bu yapılırken aileden de gerekli onaylar alındı. Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde yapacağı toplantılarda, konuyu yönetim kurulu defterine de kayıt olarak düşecek ve Tunç Uncu’nun annesine tapu teslim edilecek. 

Kaynak:Akşam

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 01:11
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