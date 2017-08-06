Beşiktaş satrançta Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi'nde Beşiktaş Kulübü şampiyon oldu.

Darıca'da bir otelde 26 Temmuz'da başlayan lige 13 takımdan, Büyük Ustaların da (Grand Master) aralarında bulunduğu 198 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) birinciliği, Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü ikinciliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Alınan sonuçlara göre, Tarsus Zeka Satranç Kulübü, Varyant (Yöntem) Gençlik Satranç ve Spor Kulübü Derneği ile Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü bir alt lig olan birinci lige düştü.

Dereceye giren takım ve sporculara madalya ve kupaları verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 gün süren ve son derece zevkli geçen müsabakalarda takımların kıyasıya mücadele ettiğini söyledi.

Derece yapan takımların kupalarına kavuştuğunu belirten Tulay, bu yılın en önemli özelliğinin kulüplerin güç dengelerinin çok kuvvetli ve birbirine yakın olması olduğunu belirtti.

"Son dakikalara kadar şampiyon takımın kim olacağı belli değildi." diyen Tulay, "Kıyasıya bir mücadele vardı. Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi şampiyonluk mücadelesi Beşiktaş ile Türk Hava Yolları arasında geçti. Birinciliği Beşiktaş elde etti. Her yıl süper satranç liginde şampiyon olan kulübümüzü federasyonumuz Avrupa Kulüpler Satranç Şampiyonasına gönderiyordu. Bu yıl biraz daha geniş davrandık. Çünkü 7-15 Ekim'de Avrupa Kulüpler Satranç Şampiyonası Antalya'da olacak. Türkiye olarak ev sahibiyiz. O nedenle ilk üçe giren takımlarımızı federasyon olarak Antalya'da ağırlayacağız.

Şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik eden Tulay, her zamanki gibi Beşiktaş'ın o renkli havasını burada da estirdiklerini ifade etti.

THY Spor Kulübünün çok iyi mücadele ettiğini, son ana kadar şampiyonluk yarışından hiç kopmadığını dile getiren Tulay, "İkincilik kupasını aldılar. Bu da çok önemli. Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübümüz de üçüncü oldu. Bütün kulüplerimiz marka değeri açısından önemli kulüplerdir. Katılan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Beşiktaş şampiyonluk serisini devam ettiriyor"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan ise Beşiktaş'ın satrançtaki şampiyonluğunun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Beşiktaş'ın, futbolda, satrançta, hentbolda, bedensel engelli basketbol takımıyla şampiyonluk serilerini devam ettirdiğini dile getiren Karacan, "Diğer branşlarda buna ilave olarak Beşiktaş olarak bayrağımız dalgalanıyor. Her yerde sürekli şampiyonluklar bekliyoruz. Bizim için altyapı çok önemli. Altyapıya çok ciddi bütçeler ayırıyoruz. Beşiktaş sadece futbol kulübü değil. Sporun aktif olan bütün branşlarımızda gençlerimizin zihinsel ve bedensel gelişimlerinin artması için ne gerekiyorsa bütün yatırımlarımızı yapıyoruz. Şampiyonluğumuzun Beşiktaş camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Amatör şubelere olan katkımız bundan sonra da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Karacan, Beşiktaş'ın Avrupa'daki hedefine ilişkin, "Sayın başkanımız Fikret Orman beyin de ifade ettiği gibi hedefimiz Avrupa'daki o kupayı Türkiye'ye getirebilmek. Tüm mücadelemiz bunun için." ifadesini kullandı.

Satranç süper liginin güzel bir organizasyonla sona erdiğini kaydeden Karacan, federasyonu bu başarısından dolayı kutladığını sözlerine ekledi.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi ödül törenine, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Suat Sözen, TSF Başkan Vekilleri Prof. Dr. Yusuf Doğruer ve Aşkın Keleş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Haznedaroğlu, WIM Nilüfer Çınar Çorlulu, İslam Yücel, Fatih Maden, Özgür Solakoğlu, Ulaş Demirci, Sultan Daban, Onur Girdap, Ali Ümit Şifaver, Ahmet Arda Kılıç, Teknik Kurul Başkanı Aykut İlker Mete, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu, Genel Sekreter M. Sedat Fırat, kulüp temsilcileri, sporcular, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA