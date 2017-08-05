Beşiktaş, Samsun’a gitti

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Samsun’a giden Beşiktaş kafilesine Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu eşlik etti. Maç öncesinde son çalışmasını bugün saat 20.00’de karşılaşmanın oynanacağı statta yapacak olan siyah-beyazlıarda, saat 19.15’te Teknik Direktör Şenol Güneş ve kaptan Tolga Zengin basın toplantısı düzenleyecek. Teknik heyet ve futbolcular dışında kafilede yer alan yöneticiler şunlar: Başkan Fikret Orman, Ahmet Ürkmezgil (Genel Sekreter, Şan Ökten Tesisi’nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi.), Berk Hacıgüzeller (Sayman, Mali İşler ve Finans, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Akatlar Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisi’nden Sorumlu.), Hüseyin Mican (Kartal Yuvaları, İcra Kurulu Üyesi.) ve Hakan Özköse (Pazarlama ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftar ile Pendik Tesisi’nden Sorumlu.)