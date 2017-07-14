Beşiktaş saldırısını planlayan teröristin üzerinden şifreli notlar bulundu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2.5 ay önce terör örgütü PKK’nın İstanbul’da bulunan sözde özel kuvvetler hücresinin çökertilmesi için ortak operasyona başladı. İstanbul’da kanlı bir saldırı hazırlığında olan PKK’nın sözde özel kuvvetler hücresinin 1 numaralı ismi Mehmet Emin T. ile 10 Aralık 2016’da 38’i polis 46 kişinin şehit olduğu Beşiktaş Vodafone Park Stadı’ndaki patlamanın organizatörü olan Zozan K., Avcılar’da terör örgütünce güvenli ev olarak adlandırılan adreste buluştu. Avcılar’daki hücre evinden çıkan Mehmet Emin T. ile Zozan K., kıskıvrak yakalandı.

PKK'nın bomba şifresi çözüldü

Habertürk'ün haberine göre, Zozan K.’nın üzerinde yapılan aramalarda, Kiril alfabesine benzeyen şifrelenmiş notlar ele geçirildi. Terör polisi, şifreli notları deşifre etmeyi başardı. Şifreli notlarda, PKK terör örgütünün sansasyonel bir saldırı için İstanbul’a yüklü miktarda bomba gönderdiği belirlendi.

Harekete geçen terör polisi, şifreli notlarda yer alan bombaların gizlendiği adreslere eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Bahçelievler’de bulunan bir çiğköfte salonu ile tekstil baskı atölyesi, Sultangazi’de yer alan bir mermer kesim atölyesi ve Başakşehir’de bulunan çalılık bir alanda arama yapıldı. PKK’lı teröristlerin bombaların yerinin tespit edilmemesi için Arnavutköy, Bağcılar ve Sultangazi’de 3 gün arayla sürekli yer değiştirdiği belirlendi.

5 bombalı araçta kullanılacak bomba

Gözaltına alınan zanlıların evleri ile 3 depo ve 4 ayrı işyerinde yapılan aramalarda, 161 kilo amonyum nitrat, amonyum sülfat, RDX, HMX, TNT ve PENT içeren patlayıcılar, 66 metre infilat fitili, 2 adet elektrikli kapsül, 1 adet komutalı anahtar sistemi, 2 adet saatli elektronik devre, 3 adet Kalaşnikof silah, 5 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 959 adet değişik çapta mermi, 3 hücum yeleği, 1 dürbün ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılarla, Vezneciler ve Beşiktaş’taki saldırılara benzer 5 bombalı araç yapılabileceği belirlendi. Ayrıca İstanbul’da yapılan operasyonlarda ilk defa HMX isimli fabrikasyon üretimi olan patlayıcı ele geçirildi. HMX’in RDX kadar güçlü bir patlayıcı olduğu öğrenildi.

Zozan'ın defterinden Beşiktaş çıktı

Beşiktaş Vodafone Park Stadı’ndaki saldırının organizatörü ve keşifçisi olan Zozan K.’nın anı defterinde, Beşiktaş’taki patlamada canlı bomba olarak ölen Burak Yavuz’a hitaben yazdığı, “Burak keşke 9 yıl önce ben de senin yanında olsaydım. 7 aydır senin yokluğunu çekiyorum. Senin elimi son bırakışını unutamıyorum” notu bulundu. Yapılan teknik takipler sırasında, Zozan K.’nın patlamadan 1 ay önce keşif amaçlı olarak Vodafone Park Stadı’nda keşif amaçlı Beşiktaş-Trabzonspor maçını izlediği de belirlenirken, anı defterinde, patlamadan önce İstanbul’da yapılan 6 ayrı futbol kulübünün maç takvimleri de bulundu.

Patlama sonrası güvenlik kameralarına görüntüsü takılan Zozan K., ayaklarını dışa doğru atarak yürüme karakterinden tespit edildi. Zozan K.’dan elde edilen dijital verilerden, 2013 yılına ait Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasınına yönelik de keşif kamera görüntüleri çıktı.