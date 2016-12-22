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Beşiktaş saldırısında o detay ortaya çıktı!

Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası yaşanan terör saldırısı ile ilgili olarak şok bir gerçek ortaya çıktı.

Beşiktaş saldırısında o detay ortaya çıktı!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 10:30
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Saldırı anındaki önemli detayı bizzat Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıkladı.
 
TRT Spor'da yayınlanan 'Spor Bahane' isimli programa konuk olan Kartal'ın patronu, terör saldırısı esnasında yaşananları şu şekilde aktardı: "Vodafone Arena elbette çok modern, sıra dışı bir stat. Çok önemli özelliklere sahip. Biliyorsunuz, talihsiz bir olay yaşadık. Bursaspor ile oynadığımız maç sonrası yaşanan terör saldırısı malum..."
 
"Patlama sırasında Vodafone Arena'nın çatısı 30-40 cm kadar hareket etti, esnedi. Eski stat olsa, burada da yaralananlar olurdu."
 
Orman'ın açıklamalarından önemli bölümler şöyle:
 
"Barcelona'yla açılış maçı yapmayı arzuluyorduk ama olmadı. İskoç hakem bizi yakmasaydı da Şampiyonlar Ligi'nde oynasaydık."
 
"Mario Gomez güvenliğe çok takmış vaziyette. Bu terör olayları bir de hep onun başına geliyor. Yurt dışında da oldu."
 
"Dolar 3.50 lirayı geçti. Türkiye'de yaşanan olaylar da yabancı oyuncuların buraya gelişini daha da zorlaştırdı."
 
"Tüzüğümüze göre maksimum 9 yıl başkan kalınabiliyor. 4-5 yıl sonra bırakacağım. Zaten tüzüğe göre de böyle. Hem ben de yokum."
 
"Dolar olarak söyleyecek olursam, Beşiktaş'ın 320 milyon Dolar civarında bir borcu var."
 
"Beşiktaş'ın borcu hiçbir zaman sıfıra inmez! Bütçemiz 70 milyon Dolar'dan 200 milyon Dolar'a çıktı ama borcumuz hala aynı!"
 
"Hem defansif, hem ofansif anlamda transfer yapacağız."
 
"14 haftada lider olduğuna göre en iyi Başakşehir oynuyor demektir. Sonra da biz.. Osmanlıspor, Konyaspor hepsi çok başarılı."
 
"Son 30 yılda 3 büyükler dışında sadece Bursaspor şampiyon oldu. İnsanlar bundan bıktı. Ya BJK, ya FB, ya da GS."
 
"Rakitsky'i izledim. Olabilir, neden olmasın. Çok beğendiğimiz bir oyuncu. Mali koşullarla alakalı."

 
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