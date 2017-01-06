Beşiktaş saldırısında çok önemli gelişme: Kilit isim tespit edildi…

10 Aralık 2016 günü oynanan Beşiktaş-Bursaspor maşı sonrası Vodafone Arena stadının yakınında bekleyen Çevik Kuvvet polisine yönelik gerçekleştirilen ve 46 kişinin hayatını kaybettiği çifte terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 10’u tutuklanma talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimliğe sevk edilenler arasında saldırıda kullanılan bombalı aracı temin eden Tufan B. de bulunuyor. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tutuklamaya sevk edilen şüphelilerden Tufan B.’nin saldırıda kullanılan bombalı aracı temin eden kişi olduğu iddia edildi. Savcılık sevk yazısında, “Bombalı saldırıda ölen PKK/KCK terör örgütü mensubu şüpheliler (canlı bomba tabir edilen) tarafından kullanılan aracı kendilerine temin etmek suretiyle olaya yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği, aracın bu tür eylemde kullanılacağını bilerek ölen şüphelilere sağladığının kabulü gerektiği” ifadeleri kullanıldı. Savcılık sevk yazısında, Tufan B.’nin terör örgütü faaliyeti çerçevesinde devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma suçunu işlediğini belirtti.

EVİNDE SAKLADI

Şüpheliler, Sercan B. ile Raşit B.’nin HDP Milletvekillerinin gözaltına alınmasının ardından Bağcılar’daki çöplerin yakılma ve kaldırım taşlarının sökülme eylemlerine katıldığı belirtilen sevk yazısında, şüpheli Raşit B.’nin bombalı aracı temin eden Tufan B.’yi evinde sakladığı belirtildi.

ÖRGÜTE SAHTE KİMLİK DÜZENLİYORDU

Şüpheli Mete A.’nın ise PKK’nın YDG-H içerisinde faaliyet gösterdiği ve “Azad” kod adını kullandığı belirtilen sevk yazısında şüphelinin örgüt elemanlarına sahte kimlik temin ettiği belirtildi. Şüphelilerden Zeki Y.’nin ise Tufan B. İle sıkı bir irtibat içinde olduğunu belirten savcılık, “Dosyada şüphelinin PKK’nın kırsal kesimine gittiğine dair beyanlar bulunduğu” ifadelerini kullandı. İfadesi alınan 3 şüpheliden 2’si adli kontrol talebi ile serbest bırakılırken, bir kişi ise savcılık ifadesinin arından serbest bırakıldı.