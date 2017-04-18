Beşiktaş sadece 3 takımı yenemedi

Spor Toto Süper Lig’in zirvesinde yer alan Beşiktaş, bu sezon yalnızca 3 takıma karşı galibiyet elde edemedi. Önümüzdeki haftalarda Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçları kazanması durumunda, Süper Lig’deki 17 takıma karşı en az 1 maçta galibiyete uzanmış olacak. İlk yarısı 16 hafta oynanan ligde 10 galibiyet alan ve 6 karşılaşmada puan kaybeden Beşiktaş, ligin ikinci yarısında ise, ilk yarıda puan kaybettiği 3 takımı mağlup etmeyi başardı.

2’siyle iç sahada oynayacak

Sezonun ilk yarısında Atiker Konyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe’yle berabere kalan, Kasımpaşa’ya da mağlup olan Beşiktaş, bu 6 takım arasındaki 3 takımı ikinci yarıda oynanan maçlarda mağlup etti. Siyah-beyazlılar; Atiker Konyaspor’u 5-1, Galatasaray’ı 1-0 ve Gençlerbirliği’ni de 3-0 yenmeyi başardı. Beşiktaş’ın ligde yenemediği 3 takım kaldı. Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Kara Kartal; Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile de iç sahada kozlarını paylaşacak.

2 sezonda sadece Kasımpaşa’yı yenemedi

Şenol Güneş yönetiminde geçtiğimiz yıl şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, ligdeki 15 takıma karşı en az 1 karşılaşmada galibiyete uzanmayı başarmıştı. Siyah-beyazlılar sadece Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor’a diş geçiremedi ve 2 maçta da rakiplerine puan kaptırdı. Bu sezon Akhisar’ı 2 maçta da mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa’ya karşı ise kaybetti. Beşiktaş’ın Şenol Güneş yönetiminde galibiyet alamadığı tek takım Kasımpaşa oldu. Lacivert-beyazlılar, geçtiğimiz sezon ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Beşiktaş’ı, ikinci yarıda 2-1 mağlup etmişti. Kasımpaşa, bu sezon da Beşiktaş’a karşı 2-1 kazanmayı başardı.