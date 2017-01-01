Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, rotayı Almanya'ya çevirdi. Shakthar Donetsk'te forma giyen Ukrayna'lı Yaroslav Rakitsky'yi renklerine bağlamaya çalışan siyah beyazlılar, bonservis ücreti konusunda anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş yöneticileri bunun üzerine Bayern Münih'te forma giyen Holger Badstuber'e yönünü çevirdi. Münih'te Alman kulübünün yetkilileri ile bir araya gelen siyah beyazlılar, bonservis pazarlığına başladı.

Defalarca milli takımda oynadı

Sezon sonunda Alman kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Holger Badstuber, 1.90'lık boyu ile özellikle hava toplarında oldukça etkili. Liderlik vasfına sahip olan ve geriden oyun kurmada son derece başarılı olan 27 yaşındaki futbolcu, 31 defa Almanya A Milli Takımı formasını da giydi. Bu sezon sadece 4 maçta forma giyen Badstuber'in, Beşiktaş'a transfer olma şansının son derece yüksek olduğu belirtiliyor.