Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş resmi teklif yaptı!

Beşiktaş forvet transferinde sona yaklaşıyor. Islam Slimani ve Chicharito’dan haber bekleyen siyah beyazlılar, Vagner Love için Aytemiz Alanyaspor’a teklif yaptı.

21 Ocak 2018 Pazar 14:20
Beşiktaş resmi teklif yaptı!

Beşiktaş yeni forvetini kısa süre içinde kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Son 1 ayda belirlenen futbolcular ve kulüpleri ile görüşmeler yapan siyah beyazlı yönetim, 1 hafta içinde transferi tamamlayacak.

Listesinin ilk iki sırada Leicester City’den Islam Slimani ve West Ham United’dan Chicharito yer alıyor.

İki oyuncu için de İngiltere’den haber bekleyen siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor’un golcüsü Vagner Love konusunda da girişimlere başladı.

Brezilyalı forvet için Akdeniz ekibi ile görüşmelerde bulunan yönetim, Slimani ve Chicharito’dan gelecek yanıta göre harekete geçecek.

İki oyuncuyu da kiralamak için temaslarda bulunan Beşiktaş, Love ise bonservisi ile transfer etmeyi planlıyor.

Alanyaspor yapılan ilk görüşmede 4 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Siyah Beyazlılar, bu bedeli 2 milyon Euro’ya indirmeyi planlarken, Love’da karar kılınması halinde Akdeniz ekibi ile pazarlıklar başlayacak. (NTV Spor)

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:20
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün
    1. Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün
    2. Sarıeroğlu: KİT'lerde yeni istihdam..
    3. Barzani İran'da Ruhani ile görüştü
    4. Emine Erdoğan'dan Zeytin Dalı paylaşımı
    5. Brezilya'da sarılık alarmı
    6. Bingöl'de 34 köy yolu ulaşıma açıldı
    7. Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca..
    8. Fransa Afrin için BM'yi acil..
    9. NATO’dan Afrin Harekatı ile ilgili ilk..
    10. Türk askeri köylünün yüzünü güldürdü
    11. NATO’dan Afrin Harekatı ile ilgili ilk..
    12. Mustafa Destici'den ittifak sözleri:..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    14. Adana'da kaçak sigara operasyonu: 8..
    15. Adıyaman'dan sınır kentlerine jandarma..
    16. O ülkeden BM'ye acil çağrı
    17. Halı saha maçında kalp krizi geçiren..
    18. 'Ordumuza başarılar diliyoruz,..
    19. Terör örgütü YPG'yi onlar da terk etti!
    20. İncirlik'ten 'Kaplan' havalandı
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    'Milli ittifak' genişliyor... Sıra Saadet Partisi'nde!
    'Milli ittifak' genişliyor... Sıra Saadet Partisi'nde!
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
    Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var