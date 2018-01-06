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Beşiktaş resmen açıkladı! İşte Cenk'in bonservisi

Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:10
Beşiktaş resmen açıkladı! İşte Cenk'in bonservisi

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Everton kulübü tarafından şirketimize net 22.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.Ayrıca ilave olarak 1.157.895 Avro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton kulübü tarafından ödenecektir.

Bunlara ek olarak

Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligine kalırsa 500.000 Avro,

Şampiyonlar Ligine katılırsa 750.000 Avro ödenecektir.

Cenk Tosun Premier Ligde en az 25 maçta ilk 11'de oynarsa 500.000 Avro şirketimize ödenecektir.(2017-2018 Sezonu için 10 maç)

Yukardaki performansa dayalı ücretlerin toplamı her halikarda 2.000.000 Avro'yu geçmeyecektir.

Ayrıca

Cenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için

15 gol atarsa 500.000 Avro

25 gol atarsa 1.000.000 Avro Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir.

Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7,5 'u Everton tarafından şirketimize ödenecektir

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 13:10
  1. Kamuyu Aydınlatma Platformu
  2. Beşiktaş
  3. Cenk Tosun
  4. Everton
  • halilhalil1 sa önce
    fiko adamın iliğini kemiğini sömürür.
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