Beşiktaş rekor için sahaya çıkıyor

Grubundaki ilk 3 maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nin en iyi başlangıcını yapan Türk takımı unvanını alan Beşiktaş, bu sefer grupta en yüksek puanı toplayan ekip olarak tarihe geçmek istiyor.

G Grubu'ndaki ilk 3 maçında Porto'yu 3-1, Leipzig'i 2-0 ve Monaco'yu 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 9 puanla lider durumda bulunuyor. Fransa temsilcisini yenmesi halinde 12 puana ulaşacak Beşiktaş, hem en iyi başlangıç serisini 4 maça çıkaracak hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak.

Rekor Fenerbahçe'de

Türk takımlarında Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puan rekoru Fenerbahçe'nin elinde bulunuyor.

2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alan sarı-lacivertli ekip, grup mücadelesini 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Söz konusu sezonda 11 puan toplayan Fenerbahçe, gruptan çıkarak çeyrek finale kadar yükselmişti.

- Galatasaray 10 puan topladı

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla mücadele eden Türk takımı olan Galatasaray ise 2 defa gruplarda 10 puan toplama başarısı gösterdi.

2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi iki grup halinde organize edilirken, sarı-kırmızılı ekip, ilk grup mücadelesini 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 10 puanla tamamladı. Galatasaray, elde ettiği puanlarla bir sonraki grupta mücadele hakkı yakaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonunda bu performansını tekrarladı. Grupta aynı sonuçları alan Galatasaray, bir kez daha 10 puana ulaştı.

- En kötü performans da Fenerbahçe'nin

Türk takımlarında gruplardaki en kötü performansı da Fenerbahçe sergiledi. Sarı-lacivertli takım, 2001-2002'de teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde yaptığı 6 maçı da kaybederek, grup mücadelesini 0 puanla tamamladı.

Türk takımlarından Bursaspor 2010-2011 sezonunda, Galatasaray ise 2014-2015'te gruplarında birer puan alabilmişti.