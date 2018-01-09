Beşiktaş pes etmedi

Beşiktaş, lige verilen arada hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Den Haag ile karşı karşıya geldi.

Den Haag karşılaşmanın ilk yarısında 4. ve 24. dakikalada Johnsen'in golleriyle öne geçti. Beşiktaş 2. yarıda 60. dakikada Caner Erkin ve 72. dakikada Atiba Hutchinson'ın golleriyle beraberliği yakaladı ve mücadele de bu skorla sona erdi. Beşiktaş'ta Alvaro Negredo, 10. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Beşiktaş karşılaşmaya Tolga, Gökhan, Mitrovic, Vida, Caner, Necip, Medel, Oğuzhan, Orkan, Lens, Negredo 11'iyle başladı. Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, böylece siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıkmış oldu.